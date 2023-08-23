Веб-версия Google Photos получила улучшенный редактор фото

Google обновила веб-версию своего сервиса Google Photos, представив новый и улучшенный редактор изображений.

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Теперь пользователи могут воспользоваться контекстной вкладкой «Suggestions», которая предлагает различные опции, такие как «Enhance», «Warm» и «Cool». Для подписчиков Google One доступны дополнительные функции, включая «Portrait light», «Blur», «Sky», «Color» и «HDR».

Одним из наиболее заметных обновлений стала функция «Aspect Ratio». Теперь вместо перехода в полноэкранный инструмент обрезки пользователи могут выбирать из различных предустановок, таких как «Free», «Original», «Square» и т.д.