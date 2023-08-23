Ученые получили новые данные о скоплении галактик Abell 1413

Европейские ученые исследовали скопление галактик Abell 1413 с помощью радиоинтерферометра Low-Frequency ARray (LOFAR) и радиотелескопа MeerKAT. Полученные данные позволили астрономам найти несколько компактных радиоисточников в окрестностях Abell 1413 и получить больше подробностей о мини-гало скопления галактик. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Скопления галактик — это структура, состоящая из сотен или тысяч галактик, связанных вместе гравитацией. Обычно их масса колеблется в диапазоне 1014-1015 солнечных масс. Это одни из самых больших структур во Вселенной.

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Скопление галактик Abell 1413 расположено примерно в 2,1 миллиардах световых лет от нас. Abell 1413 представляет собой скопление галактик типа I, содержащее около 300 галактик и обладающее мини-гало. Масса скопления оценивается примерно в 600 триллионов солнечных масс. Особенность Abell 1413 — вытянутая форма. Такая форма могла бы появится в результате слияния двух скоплений, но ученые пока не находили никаких свидетельств этого события.

Команда астрономов решила подробнее изучить Abell 1413, чтобы получить больше сведений о скоплении. Авторы исследования использовали данные радиотелескопа MeerKAT и высокочастотной антенны радиоинтерферометра LOFAR, а также космического телескопа Chandra.

Riseley et al., 2023.

С их помощью астрономы обнаружили много компактных радиоисточников в окрестностях Abell 1413 и несколько радиогалактик, которые являются вероятными или подтвержденными членами этого скопления. Кроме того, наблюдения выявили слабое и сильно протяженное радиоизлучение от мини-гало Abell 1413.

Исследования показали, что мини-гало Abell 1413 асимметрично и в два раза больше, чем считалось ранее. Исследование также показало сильную корреляцию между яркостью поверхности Abell 1413 в радио- и рентгеновских диапазонах излучения. Анализ собранных данных выявил положительную корреляцию со значениями 1,63 при частоте 1283 МГц и 1,20 при частоте 145 МГц. Это указывает на наличие спектрального углубления.