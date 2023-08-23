Владельцы AirPods Max пожаловались на конденсат внутри чашек наушников

Владельцы AirPods Max массово жалуются на проблемы с конденсатом внутри чашек наушников
С момента представления наушников AirPods Max в 2020 году многие пользователи столкнулись с проблемой конденсации внутри чашек устройства.
Несмотря на прошедшие три года, жалобы на этот недостаток не утихают. Под воздействием конденсата, который образуется при длительном ношении наушников, могут страдать внутренние компоненты устройства, что ведёт к его выходу из строя.
По данным 404 Media, проблема, получившая название «Condensation Death», вызывает множество нарушений в работе AirPods Max. В некоторых случаях внутри чашек образуются капли воды, которые проникают через динамик и могут повредить внутренние элементы наушников.
Apple, в свою очередь, не считает эту проблему массовой. Некоторые пользователи, столкнувшиеся с ней, получили новые наушники по гарантии, в то время как другим не повезло.
Отмечается, что проблемы с AirPods Max могли остаться незамеченными из-за относительно небольшой популярности продукта.