Владельцы AirPods Max пожаловались на конденсат внутри чашек наушников

С момента представления наушников AirPods Max в 2020 году многие пользователи столкнулись с проблемой конденсации внутри чашек устройства.

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Несмотря на прошедшие три года, жалобы на этот недостаток не утихают. Под воздействием конденсата, который образуется при длительном ношении наушников, могут страдать внутренние компоненты устройства, что ведёт к его выходу из строя.

По данным 404 Media, проблема, получившая название «Condensation Death», вызывает множество нарушений в работе AirPods Max. В некоторых случаях внутри чашек образуются капли воды, которые проникают через динамик и могут повредить внутренние элементы наушников.

Apple, в свою очередь, не считает эту проблему массовой. Некоторые пользователи, столкнувшиеся с ней, получили новые наушники по гарантии, в то время как другим не повезло.