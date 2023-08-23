В России ИИ займется набором сотрудников на госслужбу

Искусственный интеллект (ИИ) будет помогать нанимать сотрудников на госслужбу. Соответствующий эксперимент стартует уже 1 сентября.

Для этих целей будет использоваться сервис "Государственные кадры", разработанный на базе "Гостеха". Участниками первого этапа тестирования станут Минцифры, Минфин, Минтруд, Минэк и подведомственные им организации, пишут "Ведомости".

Нововведение поможет автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки работников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции. Целью эксперимента, который продлится до 1 ноября 2024 года, станет "апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий".