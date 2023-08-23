Google на треть "ускорила" большинство смартфонов Android

Google создала обновление Android Runtime для смартфонов и планшетов на базе операционной системы (ОС) Android.

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Так, скорость запуска приложений на этих устройствах увеличится на 30%. При этом установить апдейт можно на гаджеты любого производителя и модели, поскольку он проводится через системные обновления Google Play, начиная с версии Android 12, пишет 9to5Google.

Кроме того, разработчики обновления отметили улучшенную производительность и более быстрый запуск ОС при перезагрузке, который может достигать всего 20 секунд.