Роскосмос и структура «Газпрома» могут купить восстановленные Ту-204

Госкорпорация «Роскосмос» и структура «Газпрома» планируют приобрести восстановленные разукомплектованные самолеты Ту-204 для организации перевозок, сообщает «Коммерсант». По данным издания, восстановление и конвертация самолетов в VIP-версию может обойтись им в 4 млрд рублей.

Представители Роскосмоса подтвердили информацию о планах по покупке восстановленных Ту-204. По их словам, эти самолеты могут быть использованы для перевозки персонала госкорпорации на космодромы. В качестве оператора перевозок могут привлечь авиакомпанию Red Wings. Эксперты рынка отмечают, что Ту-204 обладает низкой коммерческой эффективностью по сравнению с иностранными конкурентами, однако в сложившихся условиях у российских компаний нет альтернативных вариантов.

В настоящее время самолеты Ту-204, которые планируют приобрести Роскосмос и «Газпром», находятся в собственности лизинговой компании ИФК, входящей в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. Они находятся вне летной годности. Предполагается, что после восстановления и смены комплектации самолетов, их могут использовать для перевозки не обычных сотрудников, а топ-менеджеров.