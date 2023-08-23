iPhone 15 появится в РФ осенью. Во сколько обойдется новинка россиянам?

Apple должен представить флагманские смартфоны iPhone 15 на презентации 12 сентября. Хотя внешне они не будут сильно отличаться от предшественников, от новинок ожидают разъема USB-C, камеры с перископом, увеличенной батареи и самой тонкой рамки экрана. «Газета.Ru» узнала у экспертов, когда самый дорогой смартфон в истории американской компании появится на российском рынке и сколько он будет стоить.

© Даша Зайцева/«Газета.Ru»

День икс — 12 сентября

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Каждый год осенью американская компания Apple проводит свою главную презентацию, на которой показывает новинки: умные часы, компьютеры, наушники и планшеты. Однако гвоздем программы всегда были новые модели iPhone. В этом году на мероприятии, которое, по слухам, пройдет 12 сентября, будут представлены четыре модели iPhone 15: стандартная, Plus, Pro и Pro Max, которую некоторые инсайдеры именуют iPhone 15 Ultra.

Новинки оснастят OLED-экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма в зависимости от модели, флагманским «железом», увеличенными батареями, новыми камерами и разъемами USB-C.

Ожидается, что iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим смартфоном в истории компании. Он получит титановый корпус и перископическую камеру, с помощью которой можно будет снимать фото и видео с небывалым для гаджетов Apple приближением.

Как выглядит iPhone 15

Кардинальные изменения в дизайне новинок не предвидятся. Базовые iPhone 15 и 15 Plus будут внешне походить на прошлогодне версии с несколькими улучшениями. Во-первых, эти модели оснастят вырезом Dynamic Island, который в 2022-м использовался лишь в Pro-версиях. Таким образом, лицевая часть всех iPhone 15 будет выполнена в едином стиле.

Во-вторых, Apple наконец откажется от проприетарного разъема Lightning в пользу USB-C сразу во всей линейке. На это компания, вероятнее всего, пошла из-за принятого в ЕС закона, запрещающего с декабря 2024 года продажу девайсов, в которых не предусмотрена зарядка через порт USB-C. Такое решение с восторгом встретили в сети: разъем используется уже практически на всех современных гаджетах, что упростит совместимость с аксессуарами и зарядными устройствами.

Радоваться такому изменению рано. По слухам, Apple вынудит пользователей покупать фирменные или сертифицированные ею провода для передачи данных на компьютер с максимальной скоростью и для того, чтобы работала быстрая зарядка.

Предполагается, что рамки экранов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max уменьшатся с 2,2 до 1,5 мм и станут самыми тонкими на рынке. Новинки также получат более прочный корпус из титана, а вместо переключателя звуковых режимов появится программируемая кнопка действия аналогичная той, которая использовалась в Apple Watch Ultra.

Память, камера, зарядка

За производительность iPhone 15 и 15 Plus будет отвечать 4-нанометровый чип Apple A16 Bionic, установленный в прошлогодних iPhone 14 Pro. Флагманские iPhone 15 Pro получат более мощный A17 Bionic, который будет изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу. Это позволит увеличить скорость устройств на 10% и снизить их энергопотребление на 35%. При этом объем оперативной памяти останется прежним и для всех модификаций составит 6 ГБ.

Положительно на длительности работы гаджетов скажутся и увеличенные аккумуляторы. В iPhone 15 его емкость вырастет с 3279 до 3877 мАч, в 15 Plus — с 4325 до 4912 мАч. В случае с iPhone 15 Pro емкость батареи поднимется с 3200 до 3650 мАч, а в 15 Pro Max — с 4323 до 4852 мАч.

iPhone 15 Pro станут первыми смартфонами компании с поддержкой Wi-Fi 6E, который по сравнению с Wi-Fi 6 обеспечивает большую пропускную способность, более высокую скорость подключения и меньшую задержку.

Одной из главных особенностей iPhone 15 будут камеры. По слухам, сразу все модели будут оснащены 48-мегапиксельной основной камерой и ультраширокоугольной с разрешением 12 Мп, а iPhone 15 Pro и Pro Max дополнительно оборудуют 12-мегапиксельным телеобъективом с оптическим приближением. При этом iPhone 15 Pro получит трехкратный зум, тогда как Pro Max — шестикратный с перископической линзой. Это позволит делать более качественные снимки на большом расстоянии.

Кроме того, в базовые iPhone 15 поставят USB-C версии 2.0, что не поменяет скорость зарядки и передачи данных в этих моделях. Флагманские iPhone 15 Pro предложат современный USB 3.2 или Thunderbolt 3, что позволит передавать файлы со скоростью до 20 или 40 ГБит/с соответственно, а скорость зарядки может вырасти до 35 Вт против 27 Вт в iPhone 14 Pro.

Цена и дата выхода iPhone 15 в России

Как ожидается, стоимость некоторых моделей iPhone 15 повысится. Тогда как цена на базовую версию и iPhone 15 Plus останется прежней, то есть $799 и $899, за iPhone 15 Pro попросят $1099, а за Pro Max — $1199 или $1299. Таким образом, цена флагманских версий прибавит от $100 до $200. Подорожание будет оправдано более дорогими материалами корпуса, отказом от начальной версии на 128 ГБ и более мощным «железом».

Опрошенные «Газетой.Ru» представители крупных российских розничных сетей пока не готовы комментировать потенциальную цену и сроки появления гаджетов Apple в России — достоверная информация появится после презентации.

Тем не менее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможную стоимость смартфонов в РФ:

«Цена будет запредельно высокой. Pro-модели в базовом варианте будут стоить от 150 тыс. руб. Обычные iPhone 15 особо не интересны никому. Будут все-таки смотреть на модели iPhone 15 Pro. То есть на них есть спрос, есть аудитория, которая готова их покупать».

С Муртазиным согласен и директор интернет-магазина электроники GiX.Ru Александр Демьянов. По его оценке, первые партии новых смартфонов Apple появятся в России уже через неделю после мирового старта продаж.

«Небольшие партии появятся через неделю, а через две уже все основные магазины будут продавать iPhone 15 в России. Однако цена на новинки зависит от многих обстоятельств. Это курс доллара, логистика и покупательский спрос. Пока можно предположить, что стоимость старшей модели в линейке, iPhone 15 Pro Max, в базовой модификации будет минимум 140 тыс. руб.», — считает Демьянов.

По данным инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, линейка смартфонов iPhone 15 будет представлена 12 сентября. Предварительные заказы на новинки в США начнут принимать через три дня, а уже 22 сентября они поступят в свободную продажу.