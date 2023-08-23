Рядом с Землей в среду пролетит потенциально опасный астероид

На расстоянии в шесть миллионов километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров. Вероятность столкновения, однако, крайне мала, заверили ученые Центра изучения околоземных объектов НАСА, передает РИА Новости.

Они уточнили, что объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 8.18 UTC (11.18 мск). Минимальное расстояние между астероидом и Землей будет чуть более 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 миллиона километров. Диаметр астероида — от 430 до 960 метров, его скорость — 14,25 километра в секунду.

Агентство поясняет, что астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. Опасными для Земли объектами считаются небесные тела, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы (менее 7,5 миллиона километров).