"Ведомости": Минцифры создает рекрутинговую платформу с технологией ИИ

Согласно проекту постановления правительства, опубликованному Минцифры 21 августа на портале нормативных правовых актов, правительство планирует провести эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для отбора сотрудников на государственную службу.

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Этот эксперимент начнется 1 сентября 2023 года. Для его реализации будет использоваться платформа "Государственные кадры", разработанная на базе "Гостеха". На первом этапе к эксперименту присоединятся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и их подведомственные организации. Об этом пишет газета "Ведомости".

Использование платформы позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции, как указано в документе. Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года.