Следы ледникового периода сфотографировали на Марсе

Международная команда астрономов проанализировала черно-белые снимки поверхности Марса, сделанные орбитальным космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Анализ изображений показал, что на них запечатлены следы движения ледников.

© NASA/JPL-Caltech/UArizona

Как сообщает Phys.org, изображения были получены при помощи инструмента HiRISE. На снимках запечатлена пересеченная местность, которая, как предполагают ученые, начала формироваться древними ледниками примерно четыре миллиарда лет назад. Предыдущие исследования доказали, что в тот период времени Марс был совсем другим, чем знаем мы его сейчас. Считается, что Красная планета обладала более плотной атмосферой и более высокими температурами, что на ее поверхности присутствовали большие объемы жидкой воды.

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Свидетельства этого сохранились на поверхности, уже неоднократно ученые находили русла высохших рек и озер.

Новые снимки доказывают, что на Марсе, как и на Земле, могли чередоваться периоды резкого похолодания и потепления климата. А это означает, что на Красной планете могли происходить ледниковые и межледниковые периоды. Зафиксированные аппаратом MRO формы рельефа напоминают аналогичные "черты" Земли, сформированные в результате отступления ледяных потоков в межледниковые периоды.

Полноразмерное изображение, по сути, запечатлело следы того, как ледниковые отложения стекали вниз по склону. Известно, что на Земле ледники способны вбирать в себя камни и почву и переносить их как на свою поверхность, так и под нее. Такой материал собирается ледниками в течение многих тысяч лет. Этот процесс создает сеть линейных хребтов.

Такие же линейные гребни исследователи обнаружили на снимках поверхности Марса. Представленное черно-белое изображение охватывает обширную территорию длиной около пяти километров поперечнике. На поверхности видны и линейные хребты, и крупные куски скальных пород, которые лежат на дне кратеров и в долинах. Это очень напоминает картины, которые можно увидеть на Земле.

Ледники движутся в зависимости от изменений климата, которые были обусловлены изменением наклона оси вращения нашей планеты. В более прохладные периоды времени потоки льда продвигались вперед, расширялись и собирали обломки горных пород. Затем ледники отступали, поскольку лед начинал таять, и на освободившейся поверхности возникали линейные паттерны, где оставался собранный, а затем и потерянный ледниками материал.

Новые снимки доказывают, что и на Марсе, похоже, происходили аналогичные процессы. На изображении видны следы движения ледников, которые, вероятно, двигались на протяжении тысячелетий. С течением времени горные породы и минералы оказались сконцентрированы вдоль длинных хребтов, а в низменностях остались следы обвалов каменистых пород.