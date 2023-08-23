В Турции найдена трехголовая статуя богини магии и колдовства

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Келендерис в южной провинции Мерсин обнаружили неплохо сохранившуюся статую трехголовой богини Гекаты. В древней мифологии она ассоциировалась с магией, колдовством, Луной и призраками.

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Об открытии сообщает Arkeonews. Статуя, а также керамика эллинистического периода были обнаружены в Келендерисе. Этот город стоял на средиземноморском побережье Турции. Сейчас на его месте расположен современный город Айдынджик. Трехголовая скульптура богини Гекаты была обнаружена под одеоном. Она представляет собой три одинаковые фигуры, соединенные вместе и обращенные тремя лицами разные стороны.

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Эксперты объясняют, что подобные скульптуры устанавливались на перекрестках важных дорог. Они были немногочисленными, поэтому артефакт является редкой для археологов находкой. Такие статуи устанавливались на пьедесталы, на которых были указаны направления расходящихся в разные стороны дорог. Кроме того, статуями Гекаты в те времена отмечали границы. Руководитель раскопок, доцент Махмут Айдын сообщил, что высота фигурки составляет около 20 сантиметров.

"Прослеживается связь между богиней Гекатой и Келендерисом, - пояснил он. - Нам известно, что в древнем городе Лагина в провинции Мугла есть храм Гекаты. Найденная там надпись указывает на то, что Келендерис входил в число городов-участников соревнований, которые проводились в честь Гекаты каждые пять лет. Кроме того, Келендерис входил в число городов, которые проявляли уважение к "священной области Гекаты" и обязались на нее не нападать".

По словам Айдына, находка статуи Гекаты имеет большое значение, поскольку она проливает новый свет на историю всего региона. Важен и возраст статуэтки. Эксперты оценивают его в 2300-2400 лет, то есть артефакт относится к эллинистическому периоду.