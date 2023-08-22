Какая версия iPhone 15 получит самые интересные обновления

Покупатели давно истосковались по iPhone с ощутимо новым дизайном (а не косметическими изменениями, которыми фанатов кормят с iPhone 11 уже четвёртый год подряд) и резким прогрессом в технических характеристиках. Всё это произойдёт в iPhone 15 Ultra, за счёт которого, как и в случае с часами Watch Ultra, [Apple](/label/apple) будет продавать эксклюзивность и повышенные характеристики вместе с резко возросшей ценой. Евгений Харитонов