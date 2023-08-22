Lenovo представила один из самых мощных ноутбуков

Компания Lenovo анонсировала свой новый флагманский игровой ноутбук — Legion 9i.

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Этот стильный и тонкий ноутбук оснащён высокопроизводительной аппаратной начинкой, включая процессор Intel Core i9-13980HX и видеокарту NVIDIA RTX 4090 с 16 ГБ видеопамяти. На данный момент это самая мощная комбинация в сегменте ноутбуков.

Чтобы сохранить свой изящный профиль толщиной всего 18,9 мм, Lenovo внедрила инновационное решение, основанное на водяном охлаждении.

По словам представителей компании, Legion 9i будет оснащён самой тонкой системой водяного охлаждения в мире. Она активируется только при достижении температуры в 84°C, что позволяет избежать ненужной работы насоса при простое устройства.

В дополнение к продвинутой системе охлаждения, ноутбук оборудован трёмя вентиляторами. Внутри корпуса достаточно места для установки двух SSD M.2 2280 и двух слотов DDR5 DIMM (некоторые конфигурации будут поставляться с 2x32 ГБ DDR5-5600 памяти). Несмотря на компактные размеры, в ноутбуке установлен аккумулятор на 99,9 Вт*ч.