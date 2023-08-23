Выявлен механизм восстановления крови после космических путешествий

Ученые Университета Оттавы в Канаде выяснили, что истощение эритроцитов, которое наблюдается у астронавтов после космических путешествий, компенсируется с помощью жира, хранящегося в костном мозге. Выявление этого механизма может помочь изучению таких заболеваний, как остеопороз, метаболический синдром и старение крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Было обнаружено, что у астронавтов через месяц после возвращения на Землю было значительно меньше жира в костном мозге. Специалисты считают, что этот жир используется, чтобы восстановить уровень эритроцитов в крови и восстановить ткани костей, пострадавших во время космических полетов. Известно, что во время космических путешествий в организме астронавтов разрушается на 54 процента больше эритроцитов, чем обычно на Земле, что приводило к космической анемии.

Хотя анемия не является серьезной проблемой в условиях невесомости, на Земле она влияет на выносливость, силу и тонус. Чтобы изучить, как она развивается у астронавтов, ученые провели МРТ-сканирование костного мозга до и после шестимесячной миссии на МКС. Содержание жира в костном мозге уменьшилось примерно на 4,2 процента после прилета на Землю, но постепенно возвращалось к нормальному уровню и было тесно связано с увеличением производства эритроцитов и восстановлением костей.