Идентифицирован «неопределенный» космический объект

Испанский астроном Элио Кирога Родригес из Среднеатлантического университета идентифицировал так называемый пекулярный объект, который до последнего времени представлял загадку для ученых. Этим объектом оказалась галактика с активным галактическим ядром (АЯГ).

© Elio Quiroga Rodriguez of the Mid Atlantic University in Spain

Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Пекулярными называются галактики, которые невозможно отнести к определенному классу в последовательности Хаббла. Они обладают настолько ярко выраженными индивидуальными особенностями, что для этого термина не существует однозначного определения.

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Информация о подобных объектах с 1966 года вносится в Атлас пекулярных галактик. В новом исследовании также был изучен пекулярный объект. Изначально Родригес анализировал изображения галактики Сомбреро, полученные с помощью космического телескопа Хаббла. Внимание исследователя привлек таинственный объект в ореоле. Оказалось, что ранее он был классифицирован как кандидат в шаровые скопления. Но предполагалось, что он может представлять собой и спиральную галактику.

В архив данных объект был внесен под названием PSO J190.0326-11.6132. Анализируя сведения о нем, Родригес обнаружил, что этот пекулярный объект представляет собой галактику с доминирующим центральным рукавом, двумя спиральными рукавами с горячими молодыми звездами и пылью, а также активным ядром. Астроном предложил назвать ее "галактика Ирис".

Исследование показало, что PSO J190.0326-11.6132 обладает радиальной скоростью на уровне 1359 км/с. Родригес предполагает, что объект может быть гравитационно связан с галактикой Сомбреро. Это означает, что вновь открытая галактика может являться спутником Сомбреро. Однако автор статьи допускает, что галактика Ирис может и не быть связана с галактикой Сомбреро. В этом случае расстояние до нее от нас может составлять около 65 миллионов световых лет, а ее угловой размер должен составлять около 71 тысячи световых лет.

Кстати, сама галактика Сомбреро, известная как Мессье 104 или NGC 4594, расположена между границами созвездий Девы и Ворона примерно в 31 миллионе световых лет от нас. Ее масса в 800 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца, что делает ее одним из самых массивных объектов в скоплении галактик Девы.