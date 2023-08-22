Началось тестирование автоматического перевода писем в Gmail для Android и iOS

В начале августа Google анонсировала появление в штатном почтовике Gmail функции автоматического перевода писем. Теперь стало известно о выходе бета-версий для Android и iOS с автоматическим переводом.

Среди тестировщиков новая версия Gmail 2023.07.23.x распространяется достаточно быстро. Мобильный перевод работает таким же образом, как и в веб-версии Gmail. Вверху письма появляется баннер с предложением перевести текст письма на язык пользователя, от чего можно отказаться. Если нужен перевод всей входящей корреспонденции, такую опцию можно установить в настройках.