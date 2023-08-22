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В Госдуме заявили о бессмысленности запрета iPhone для граждан: альтернативы нет

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, выступая на образовательной программе «Мастерская новых медиа» заявил, что вне госсектора, для обычных пользователей, запрет iPhone нерационален.

В Госдуме заявили о бессмысленности запрета iPhone для граждан
© ferra.ru

По мнению Хинштейна, полноценной альтернативы и замены этим смартфонам нет для «гражданских» нет. Он подчеркнул, что лично для него iPhone удобнее, несмотря на все уязвимости.

Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определённым источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален. Александр Хинштейн Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

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