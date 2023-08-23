В найденном Агатой Кристи кирпиче нашли древнюю ДНК

Исследователи из Оксфордского университета впервые в науке успешно извлекли древнюю ДНК из глиняного кирпича, возраст которого оценивается примерно в 2900 лет. Открытие позволило выявить следы 34 различных растений того периода времени.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Scientific Reports, а коротко его описывает The History Blog. Работа ученых названа уникальной и сенсационной, поскольку извлечение древней ДНК всегда сопряжено с трудностями. Очень сложно извлечь даже из более крепких и лучше сохранившихся костей и зубов. С глиной еще сложнее, поскольку она с течением времени разрушается, становится пористой и легко загрязняется.

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До сих пор никому не удавалось извлечь ДНК из древних глиняных предметов. Однако в новом исследовании описывается как раз такой случай. Ученым впервые удалось найти защищенную от загрязнения ДНК, которая находилась в самом центре глиняного кирпича. Причем ДНК сохранилась в концентрациях, оказавшихся достаточными для того, чтобы выявить следы присутствия 34 различных видов растений.

Исследованный кирпич был обнаружен во дворце неоассирийского царя Ашурнасирпала II (883-859 гг. до н.э.), расположенного в древнем городе Калху. Сейчас там находится современный город Нимруд, это север Ирака. Кирпич украшает клинописная надпись, выполненная на аккадском языке. Она гласит: "Собственность дворца Ашурнасирпала, царя Ассирии". Этот текст позволил ученым датировать артефакт, сузив возможную дату его изготовления до 879-869 годов до нашей эры.

Интересно, что кирпич был найден еще в 1949 году британским археологом Максом Маллоуэном и его женой, знаменитой писательницей, автором множества детективов Агатой Кристи. В 1958 году кирпич был подарен Национальному музею Дании. Артефакт был изготовлен из глины, собранной на берегах реки Тигр. Затем эту глину смешали с соломой и навозом, после чего уложили в формы для изготовления кирпича и оставили для сушки на солнце.

Благодаря "солнечному", а не печному обжигу, сырцовые кирпичи достаточно тверды и прочны, чтобы из них можно было возводить здания. Однако с течением времени они становятся хрупкими. Вот и в данном случае в 2020 году кирпич, хранящийся в музее, раскололся. Но образовавшаяся трещина позволила ученым взять образцы незагрязненного внутреннего "ядра" кирпича.