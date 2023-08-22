В РАН пожелали Индии успеха в высадке на Луну

В Институте космических исследований РАН пожелали успеха Индии в высадке на Луну
Несмотря на конкуренцию, страны остаются партнёрами. В научной среде важен сам факт совершения открытия, пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
«Будем рассчитывать, что у них будет полный успех, все мы ожидаем. С одной стороны, здесь соревнования, с другой стороны — партнёрство. Каждый желает своему партнёру успеха, а не провала, несмотря на то, что какая-то конкуренция присутствует. Что касается науки, то конкуренция всегда на пользу. Если конкурент достиг чего-то большего, это достижение разделяется и всеми другими участниками. Вопрос первенства, конечно, играет роль, но преимущество того, что научный результат достигнут, который все пытались достичь, это замечательно».
Индийская организация космических исследований сообщила об успешном снижении орбиты посадочного модуля космического аппарата «Чандраян-3». Ожидается, что спускаемый аппарат, состоящий из посадочного аппарата «Викрам» и ровера «Прагян», приземлится на поверхность Луны вечером 23 августа.
Российский аппарат «Луна-25» упал 19 августа в южном полушарии спутника Земли. Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что создана аварийная комиссия, которая разберётся в причинах ЧП. Он уточнил, что двигатель аппарата при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84.