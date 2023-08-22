В РАН пожелали Индии успеха в высадке на Луну

«Будем рассчитывать, что у них будет полный успех, все мы ожидаем. С одной стороны, здесь соревнования, с другой стороны — партнёрство. Каждый желает своему партнёру успеха, а не провала, несмотря на то, что какая-то конкуренция присутствует. Что касается науки, то конкуренция всегда на пользу. Если конкурент достиг чего-то большего, это достижение разделяется и всеми другими участниками. Вопрос первенства, конечно, играет роль, но преимущество того, что научный результат достигнут, который все пытались достичь, это замечательно».