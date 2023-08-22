«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу остановить киберпреступления в Африке

Работающая в сфере кибербезопасности "Лаборатория Касперского" оказала содействие Интерполу в борьбе с киберпреступностью в 25 странах Африки, в результате чего были арестованы 14 человек и выявлена сетевая инфраструктура, которая привела к финансовым потерям в $40 млн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Лаборатория Касперского" оказала содействие Интерполу, предоставив ему данные об угрозах в ходе операции Africa Cyber Surge II. Это позволило следователям обнаружить скомпрометированную инфраструктуру и задержать злоумышленников, подозреваемых в совершении киберпреступлений в Африке", - рассказали в пресс-службе.

По итогам операции были арестованы 14 человек, а также выявлена сетевая инфраструктура, с которой связаны финансовые потери более чем на $40 млн.

Операция началась в апреле 2023 года и продлилась четыре месяца. Она охватила 25 африканских стран. Вместе с другими частными организациями - партнерами Интерпола "Лаборатория Касперского" передала международному агентству индикаторы компрометации (IoC), включая информацию о вредоносных серверах, фишинговые ссылки и домены, а также мошеннические IP-адреса.