Российские ученые поучаствовали в эксперименте на Большом адронном коллайдере

«Проведенные поиски новых резонансов, распадающихся на W и Z бозоны, позволили наложить строгие ограничения на сечения рождения новых резонансов, умноженные на вероятности их распадов на W и Z бозон, в зависимости от массы нового резонанса. Эти ограничения были получены для двух тестовых моделей: тяжелого заряженного векторного бозона — W’, и заряженного бозона Хиггса — H5±, и могут быть использованы для ограничений на другие модели, предсказывающие новые тяжелые резонансы, такие как суперсимметрия, техницвет, дополнительные пространственные измерения и другие. Хотя статистически значимых сигналов от новых резонансов найдено не было, наличие некоторого избытка событий над ожиданиями Стандартной модели в районе 375 ГэВ (375х109 электрон-Вольт) сохраняет интригу и создает основу для дальнейшего поиска тяжелых резонансов с новыми данными Большого адронного коллайдера», — сообщил руководитель группы ATLAS НИИЯФ МГУ Леонид Гладилин.