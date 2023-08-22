YouTube заплатит артистам за обучение ИИ на их музыке

Видеохостинг YouTube поделился принципами партнерства с музыкальной индустрией в области технологий искусственного интеллекта. Он сообщил о планах компании платить правообладателям и артистам за использование их музыки для обучения ИИ.

«Искусственный интеллект уже с нами, и мы будем ответственно к нему относиться вместе с нашими музыкальными партнерами», - отметил видеохостинг.

В мае сообщалось, что, по данным платформы для монетизации контента в Telegram Paywall, число платных Telegram-каналов, созданных российскими YouTube-блогерами, увеличилось на 43% в I квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты компании связывают такую динамику с решением отменить монетизацию YouTube для создателей контента из России и уходом зарубежных фирм.