Магнитные бури сегодня, 22 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Метеочувствительным людям очень важно следить за геомагнитной обстановкой. Колебания магнитного поля отражаются на состоянии здоровья: могут появиться головная боль, повышенное давление и проблемы с координацией.

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Прогноз геомагнитной обстановки на сегодня – в материале «Рамблера»

Геомагнитный фон 22 августа

С двенадцати до пятнадцати часов дня по московскому времени геомагнитное поле будет спокойным. Затем, с трех часов дня до девяти часов вечера магнитное поле станет слабо возмущенным: его активность поднимется с одного балла до двух.

Как появляются магнитные бури?

Магнитная буря возникает из-за вспышки на Солнце, которая провоцирует выброс протонов и электронов в космос. Повышенная активность на Солнце провоцирует изменения в магнитном поле Земли и приводит к появлению магнитных бурь. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней и могут серьезно влиять на работоспособность людей и техники.

Как геомагнитная буря влияет на человека?

Метеочувствительные люди стараются отслеживать прогнозы геомагнитной обстановки на несколько дней вперед. Солнечная активность и реакция на нее может спровоцировать у них множество негативных реакций:

Повышение артериального давления. Снижение работоспособности. Сильные головные боли. Повышение уровня тревожности. Обострение хронических заболеваний.

Но на самом деле влияние магнитных бурь на состояние человека остается по большей части неизученным. Все исследования, которые проводились, были частными. Поэтому сложно сказать как магнитная буря влияет на конкретного человека.

Последствия магнитных бурь

Магнитные бури могут вызывать не только плохое самочувствие. Эти природные явления часто являются причиной появления северного сияния. Чаще всего сияния видны в полярных широтах, но во время сильных магнитных бурь их можно наблюдать и на низких широтах.