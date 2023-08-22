Бесконечное обновление: почему не работал Telegram

В понедельник вечером, 21 августа, в работе Telegram произошел глобальный сбой. Он длился примерно два часа. О том, почему не работал мессенджер и где в дальнейшем проверять, носит ли проблема массовый характер, — в материале «Рамблера».

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Вчерашний сбой был зафиксирован в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, на Украине и в других странах. Что касается российских городов, то жалобы поступали, в частности, из столицы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Самары.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор,

сбой в Telegram возник из-за работы его европейского дата-центра.

Летом проблемы в работе Telegram возникали несколько раз. В частности, они наблюдались 30 июля – тогда стало известно о массовом сбое в мессенджере. Пользователи, пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии мессенджера. 24 июня сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в разных городах России, в том числе в Новосибирске. По данным сервиса DownRadar, с проблемами столкнулись также пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской и Волгоградской областях.

У россиян есть возможность проверить, с каким сбоем они имеют дело. Так, они могут уточнить, носит ли проблема массовый характер. Для этого существуют «детекторы сбоев», которые позволят определить время возникновения ошибки, а также, каких городов они коснулись. Их можно найти, задав соответствующий поисковый запрос.