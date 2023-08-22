В Израиле нашли древнейшие городские ворота

Археологи из Израильского управления древностей обнаружили остатки городских ворот, построенных 5500 лет назад. Это самое раннее известное сооружение такого рода в регионе.

© Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Находку сделали на территории археологического памятника Тель-Эрани в Южном округе. В эпоху раннего бронзового века это поселение являлось важным центром местной цивилизации.

Ученые пришли к выводу, что в указанный период в юго-западной части современного Израиля существовала «крупная и важная система укреплений». Изучение их руин позволяет лучше понять, как формировались городские сообщества ранней бронзы.

«Недавно обнаруженные ворота – важное открытие, которое влияет на датировку начала процесса урбанизации в стране», – отметили исследователи.

Ворота Тель-Эрани представляли собой сложенный из крупных камней проход, который вел в древний город. Высота сохранившихся сооружений достигала 1,5 метров. По бокам располагались две башни также из больших камней, а между ними – ряды глинобитных блоков.

Древние ворота примыкали к городским стенам, которые были обнаружены в ходе предыдущих раскопок. Ученые отметили, что для их постройки требовалось доставить издалека камни, изготовить глинобитные блоки и возвести крепостные стены. Для такой работы требовались объединенные усилий всей общины.

«Система укреплений является свидетельством социальной организации, которая представляет собой начало урбанизации», – подчеркнули эксперты.

Ученые также отметили, что в указанное время в Египте также начинались процессы становления государства, в ходе которых Верхний и Нижний Египет объединились под властью одного царя. Впоследствии египтяне прибыли в регион Тель-Эрани и сами заселили город, сообщает Sci News.