Объявлена дата презентации новинок Oppo

Oppo анонсировала дату презентации своего нового складного смартфона Find N3 Flip и умных часов Watch 4 Pro. Сообщение об этом появилось на странице компании в китайской социальной сети Weibo.

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Раскладушка Oppo Find N3 Flip получит 6,8-дюймовый складной основной экран и внешний диагональю 3,26 дюйма. За производительность новинки будет отвечать один из флагманских чипов — Snapdragon 8 Gen 2 либо MediaTek Dimensity 9200 и оперативная память емкостью от 12 до 16 ГБ. Смартфону приписывают тройную камеру с разрешением 50, 8 и 32 Мп, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Внешне устройство будет выполнено в стиле предшественника — основным отличием станет новое оформление блока камер.

Вместе с тем был подтвержден анонс умных часов Oppo Watch 4 Pro, которые будут работать на чипе Snapdragon W5 Gen 1 вместе с 2 ГБ оперативной памяти. Аксессуар предложит LTPO AMOLED-дисплей и большой набор датчиков для измерения пульса, температуры и снятия ЭКГ. По слухам, емкость батареи Watch 4 Pro составит 570 мАч.