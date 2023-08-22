Сайт Samsung «превращает» два iPhone в Galaxy Z Fold

Новая версия сайта Try Galaxy от компании Samsung позволяет владельцам iPhone испытать опыт использования складных смартфонов из серии Galaxy Z Fold. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Сайт Try Galaxy существует давно. Как пишет MacRumors, по сути, это веб-приложение, которое запускает в браузере iOS демоверсию Android с оболочкой One UI и фирменными приложениями Samsung.

Для получения опыта использования Galaxy Z Fold понадобятся два iPhone. Если открыть на каждом сайт Try Galaxy, то экраны смартфонов Apple превратятся в половинки большого дисплея Galaxy Z Fold. При этом весь контент и анимации на разных устройствах будут синхронизированы.

В Try Galaxy на двух iPhone можно поиграть в «Аэрохоккей», ознакомиться с интерактивной инструкцией по использованию многозадачности Galaxy Z Fold, а также посмотреть видео на большом составном экране.

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