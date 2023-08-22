Представлен ПК BIG BOSS с семью GeForce RTX 4090

Немецкий бренд Mifcom представил уникальную рабочую станцию BIG BOSS, которая оборудована целыми семью флагманскими видеокартами NVIDIA. Хотя новинка не позиционируется как исключительно геймерский ПК, никто не мешает использовать его для игр, особенно если есть стремление потратить значительную сумму на виртуальное развлечение.

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ПК построен вокруг 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX, работающего на материнской плате ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II. Компьютер также оснащен 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 с поддержкой технологии ECC. Вместо дорогостоящих профессиональных графических ускорителей Mifcom выбрала семь видеокарт GeForce RTX 4090, обеспечивающих впечатляющую вычислительную мощность, в том числе и игровую.

Важно отметить, что каждый из графических процессоров имеет сниженное значение TDP до 300 Вт, что обусловлено наличием 8-контактных разъемов питания вместо обычных 16-контактных. Общий объем видеопамяти в этой конфигурации составляет 168 ГБ. Для обеспечения такой мощи рабочей станции используется два блока питания по 2000 Вт каждый.

MobiDevices

MobiDevices

Несмотря на внушительную вычислительную мощность, рабочая станция BIG BOSS оборудована относительно компактным корпусом с прозрачной боковой панелью. В дополнение к этому, ПК оснащен твердотельным накопителем ёмкостью 4 ТБ.