Флагманский OnePlus 12 откажется от AMOLED-дисплеев Samsung

Накануне ожидаемого релиза нового складного смартфона OnePlus Open компания готовит ещё одну крупную премьеру — OnePlus 12.

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По свежим данным от инсайдера Digital Chat Station, новинка будет представлена раньше обычного, возможно, уже в ноябре или декабре 2023 года.

Однако самой интересной деталью стало то, что OnePlus 12, вероятно, не будет использовать экраны Samsung AMOLED E6. Вместо этого в текущих прототипах устройства используются «скруглённые 2K-панели отечественного производства».

Предполагается, что речь идёт о новых дисплеях BOE Q10.