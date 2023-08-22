Стало известно, какие цвета тестировала Apple для линейки iPhone 15

В преддверии долгожданного анонса iPhone 15, который состоится менее чем через месяц, инсайдер раскрыл информацию о цветах, которые Apple тестировала для новой линейки смартфонов.

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Согласно данным URedditor, компания рассматривала несколько вариантов для стандартных моделей iPhone 15:

розовое золото/бледно-розовый

зелёный

синий

жёлтый

оранжевый

чёрный/полночный/тёмный/базальт.

Из всех этих цветов особое внимание привлекает оранжевый iPhone 15. Однако, вероятно, этот цвет не будет выпущен, так как упоминания о нём были нестабильными на разных этапах разработки.

С другой стороны, другие цвета, такие как розовый, зелёный, синий и полночный, скорее всего, будут представлены в новой линейке.