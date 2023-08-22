Инсайдер назвал возможную дату презентации iPhone 15

Следующая осенняя презентация Apple, на которой будут представлены по меньшей мере новые iPhone и Apple Watch, может состояться 7 сентября 2023 года. Об этом в своем аккаунте X (Twitter) сообщил инсайдер, выступающий под ником Alvin.

© sondesix/X

Alvin в своем посте опирается на данные, указанные на электронной пригласительной открытке якобы от Apple. На ней изображен остров с пальмами в форме логотипа компании, а также дата и время проведения мероприятия: 7 сентября, 10:00 по тихоокеанскому времени.

«Apple наконец-то объявила о мероприятии 7 сентября, на котором будет представлена серия iPhone 15», – написал Alvin.

Вскоре после публикации в комментариях инсайдеру указали на то, что данная открытка является фейком. Ее в рамках конкурса от YouTube-блогера Shea создал концепт-художник с ником Cactus.

Несмотря на это, Alvin не стал удалять свой пост. Вместо этого инсайдер опубликовал мем со Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», которым сам себя высмеял.