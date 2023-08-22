80% сайтов используют трекеры для сбора данных о пользователях

За год количество веб-трекеров, встраиваемых в код интернет-сайтов и собирающих информацию о пользователях, выросло на 17,5% - с 40 млрд в конце июня 2022 года до 47 млрд в конце первого полугодия 2023 года. Но они стали собирать меньше информации из-за роста популярности VPN, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «МТС Red».

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Трекеры автоматически активируются, когда пользователь заходит на сайт. Они могут собирать такую информацию, как адреса электронной почты, предпочтения поиска, продолжительность пребывания пользователей на веб-сайтах, загруженные приложения и другие данные. Основной их целью является монетизация собранной информации — целевая реклама с учетом интересов пользователей.

Больше всего — в среднем около 30 трекеров — активируется при посещении страниц новостных сайтов, за ними следуют интернет-магазины (26 трекеров), видеохостинги (22 трекера), социальные сети и IT-ресурсы (18 трекеров).

Порядка 80% веб-сайтов используют различные виды веб-трекеров. Наиболее распространенный тип — это cookie. Второй тип — отслеживающие IP-адреса. В рекламных целях активно используются веб-маяки — однопиксельные прозрачные графические изображения, которые прикрепляются к веб-страницам и фиксируют поведение пользователя.