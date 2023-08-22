Маск сообщил о разговоре с Путиным насчет Украины в 2022 году

Миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск осенью 2022 года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона сообщает журнал New Yorker.

В статье указывается, что Пентагон был заинтересован в предоставлении SpaceX с помощью системы Starlink доступа в интернет украинским военным. При этом сам бизнесмен был обеспокоен тем, что его технологии применяются в военных целях.