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Маск сообщил о разговоре с Путиным насчет Украины в 2022 году

Миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск осенью 2022 года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона сообщает журнал New Yorker.

Маск сообщил о разговоре с Путиным насчет Украины в 2022 году
© globallookpress.com

В статье указывается, что Пентагон был заинтересован в предоставлении SpaceX с помощью системы Starlink доступа в интернет украинским военным. При этом сам бизнесмен был обеспокоен тем, что его технологии применяются в военных целях.

При этом в одном из разговоров с чиновниками из Пентагона Маск сообщил, что в октябре прошлого года он провел беседу с Путиным. Бизнесмен подчеркнул, что он и российский лидер обсудили ситуацию на Украине.

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