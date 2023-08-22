Эксперты заявили о росте числа фейковых ресурсов в Telegram на русском языке

Количество фишинговых ресурсов в мессенджере Telegram на русском языке в первом полугодии 2023 года выросло в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего мошенники подделывали ресурсы под онлайн-платформы "Кинопоиск" и ivi.ru, а также под музыкальный сервис "VK Музыка", сообщили ТАСС в пресс-службе работающей в сфере кибербезопасности российской компании Angara Security.