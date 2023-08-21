Стали известны сроки выхода Xiaomi 14 Ultra

Ожидается, что долгожданный смартфон Xiaomi 14 Ultra появится на рынке в I квартале 2024 года, что немного раньше, чем его предшественник — Xiaomi 13 Ultra.

Недавно в базе данных IMEI появились две версии новинки, предназначенные для китайского и глобального рынков. Xiaomi 14 Ultra, вероятно, будет запущен в марте 2024 года.

При этом Xiaomi продолжит следовать тенденции выпуска трёх моделей в серии: стандартного Xiaomi 14, улучшенного Xiaomi 14 Pro и топового Xiaomi 14 Ultra. Первые две модели уже появились в базе данных IMEI и, вероятно, будут запущены в конце 2023 года.