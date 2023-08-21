Облака на Нептуне исчезают

Команда астрономов проанализировала изображения Нептуна, сделанные в течении 28 лет, и обнаружила, что облака, обычно наблюдаемые в средних широтах ледяного гиганта, начали исчезать в 2019 году. Ученые полагают, что это связано с солнечной активностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

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Нептун — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы, а также единственная планета-гигант, на которой видны тени от облаков. В атмосфере Нептуна преобладает метан, который при низких температурах конденсируется и образует облака. Эти облака состоят из мелких частиц льда метана.

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Чтобы проследить эволюцию внешнего вида Нептуна, ученые проанализировали изображения, сделанные с 1994 по 2022 год, с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона второго поколения (NIRC2) в сочетании с системой адаптивной оптики обсерватории Кека, а также наблюдения из обсерватории Лик и с космический телескопа Hubble.

Астрономы обнаружили резкое снижение количества облаков в течении нескольких месяцев в 2019 году. К 2020 году яркость Нептуна достигла самого низкого уровня за всю историю наблюдений, а большая часть облаков исчезла.

«Мы были удивлены тем, как быстро исчезли облака на Нептуне», — говорят авторы статьи.

Помимо этого, ученые выявили интригующую закономерность между изменениями облачного покрова Нептуна и солнечным циклом — периодом, когда магнитное поле Солнца меняется каждые 11 лет, вызывая колебания уровня солнечной радиации.

«Кажется, что когда Солнце наиболее активно, на Нептуне начинает формироваться больше облаков, а когда оно наименее активно, облака Нептуна рассеиваются», — подчеркнули исследователи.