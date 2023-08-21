Ученые рассчитали место падения российской станции «Луна-25»
Станция «Луна-25» рухнула в кратер вблизи цирка Pontecoulant, рассказали специалисты ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Об этом пишет РБК.
Напомним, что астрономы называют «цирками» лунные кратеры, имеющие плоское дно без центральной горки. Нередко так называют и те кратеры, в центре которых она есть.
Ученые пояснили, что исследователи Баллистического центра провели математическое моделирование траектории движения космического аппарата.
По их данным, станция в 14:58 мск упала в 42-километровый кратер Pontecoulant G в южном полушарии Луны.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что причиной аварии аппарата стало отключение двигателя станции «по временной отсечке».
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