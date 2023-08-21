Ученые рассчитали место падения российской станции «Луна-25»

Станция «Луна-25» рухнула в кратер вблизи цирка Pontecoulant, рассказали специалисты ИПМ им. М.В. Келдыша РАН . Об этом пишет РБК.

Напомним, что астрономы называют «цирками» лунные кратеры, имеющие плоское дно без центральной горки. Нередко так называют и те кратеры, в центре которых она есть.