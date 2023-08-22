Названа причина глобального потепления 56 млн лет назад

Ученые проанализировали причины палеоцен-эоценового теплового максимума. Это глобальное потепление, произошедшее на Земле 56 миллионов лет назад.

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Предыдущие исследования показали, что потепление продолжалось около 200 тысяч лет. Средняя температура на планете поднялась примерно на пять градусов.

Долгое время оставалось неизвестным, что вызвало такое сильное изменение климата. Новый анализ, проведенный командой Университета Осло, показал – потепление связано с активностью вулканов в Северной Атлантике. В указанное время вулканы выбросили в атмосферу огромные объемы парниковых газов. Химические следы катаклизма сохранились в раковинах ископаемых океанских микроорганизмов – фораминифер.

Вулканизм охватил обширную Североатлантическую магматическую провинцию, которая располагалась к северу от современного Соединенного Королевства и к западу от Норвегии. Общий объем магмы в провинции ученые оценили в один миллион км3, запас углерода – в 35 тысяч гигатонн.

В ходе исследований ученые проанализировали древние отложения с острова Фур (Дания). Увеличение доли вулканических примесей (ртути и осмия) в слоях пепла указало на взрывную активность вулканов. Также было зафиксировано повышенное содержание метана. Кроме того, ученые нашли свидетельства более интенсивного гидрологического цикла, связанного с глобальным потеплением.

Ученые отметили, что после пика потепления на планете включился механизм обратной связи, способствующий снижению температур. Он включал в себя, в частности, выветривание и эрозию. По словам авторов, анализ палеоклимата позволяет лучше понять, что может ждать планету в ходе нынешнего изменения климата, сообщает Climate of the Past.