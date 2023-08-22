Realme выпустит смартфон с функцией настройки мощности

Пользователи нового смартфона Realme получат возможность регулировать производительность устройства. Об этом в своем аккаунте на Weibo рассказал известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

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Автор заметил, что Realme GT5 «из коробки» получит функцию, которая позволит менять настройки процессора. Пользователи смогут настраивать частоту чипа, переводя аппарат в режим максимальной производительности или экономии энергии. В Realme также подтвердили планы на выпуск подобного девайса.

Из сообщения инсайдера стало известно, что GT5 будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2. Специалист объяснил, что владельцы гаджета смогут менять мощность процессора в зависимости от задачи — например, повышать частоту работы чипа в случае запуска ресурсоемких игр и прочих приложений.

Журналисты издания Android Authority обратили внимание, что Realme GT5 может оказаться первым подобным устройством на рынке. В настоящий момент для того, чтобы менять частоту процессора на смартфоне, нужен специальный root-доступ. Realme GT5 должен получить 24 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, анонс телефона ожидается 28 августа.