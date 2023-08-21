Глава "Роскосмоса" назвал причину аварии "Луны-25"

Двигатель станции «Луна-25» при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА «Новости».

Борисов уточнил, что отключение двигателя «произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд».

Он подчеркнул, что это явилось основной причиной аварии аппарата.

Глава корпорации отметил, что весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали «все о положении корабля».

Вместе с тем, заметил Борисов, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась.