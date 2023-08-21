"Ростелеком" прокомментировал тестирование специального портала для просмотра YouTube

"Нами проводилось ограниченное тестирование для целей развития собственных продуктов с видео. Для внутренней команды тестировщиков был развернут аналитический функционал пользовательского поведения на одной из самых популярных платформ видеохостинга. Полученные данные помогут повысить удобство наших сервисов", - рассказали в "Ростелекоме", в ответ на запрос ТАСС о тестировании специального портала для просмотра YouTube.