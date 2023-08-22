В Южной Корее создали первого в мире гуманоидного робота-пилота

Ученые из Южнокорейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали первого в мире гуманоидного робота-пилота PIBOT. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что машина управляется с помощью искусственного интеллекта, умеет запоминать аэронавигационные карты и протоколы действий в нештатных ситуациях.

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Разработчики уверяют, что робот способен летать без ошибок и ориентироваться в чрезвычайных ситуациях быстрее людей. По словам ученых, PIBOT может манипулировать переключателями даже при сильной турбулентности и анализировать состояние внешней среды при помощи встроенной камеры. Создатели уже обучили машину рулению, взлету, крейсерскому режиму и посадке.

На сегодняшний день робот прошел испытание только на авиасимуляторе, однако изобретатели намерены испытать его на реальном воздушном судне. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году. PIBOT, по словам разработчиков, сможет помимо самолетов управлять наземными транспортными средствами.