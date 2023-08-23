«Японцы ощутят на себе последствия»: к чему приведет сброс воды с «Фукусимы-1»

На японской атомной электростанции «Фукусима-1» приступили к перекачке радиоактивной воды из цистерн в спецоборудование, где ее смешают с морской для снижения содержания трития. Затем жидкость сбросят в Тихий океан. Предполагается, что сливать воду начнут 24 августа. Ее, заверяют в правительстве страны, очистят от радиоактивных изотопов.

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Построены специальные сооружения, которые отфильтруют частицы изотопов цезия и урана, но в воде еще останется тритий. Отделить его от жидкости, в которой он растворен, практически невозможно. Выпаривать загрязненную воду - дорого, долго и сложно.

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«Японцы экономят на всем. Проведен пробный вылов рыбы. Образцы показали ,что превышены нормативы допустимой концентрации радиации в 60-80 раз», - говорит бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Период полураспада трития составляет 12 лет. За это время он активно генерирует альфа и бета-частицы. В быту это вещество можно встретить в подсветке циферблатов часов и в светящихся брелоках.

«Более неприятная для всех нас ситуация, когда тритий попадает в морепродукты, рыбу ,морскую капусту и другие морские съедобные продукты. Получается внутреннее облучение, потому что радиоактивный распад идет внутри человек», - отмечает физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

На решение Японии выбрасывать в океан воду с радиоактивными изотопами уже реагируют соседние страны. Китай, Россия и Южная Корея. Правительство КНР планирует ограничить поставки продуктов питания из страны восходящего солнца. К такому развитию событий уже готовятся представители китайского бизнеса. Многие рестораны суши используют продукты японского происхождения.

Сброшенная в Фукусиме радиоактивная вода по течениям попадет к берегам России, КНР, КНДР, Новой Зеландии и Южной Кореи. В акватории Тихого океана ежегодно вылавливают сотни тонн сельди, сайры, тунца и другой промысловой рыбы. Против решения правительства уже протестуют японские рыбаки.

«Ядерная катастрофа на Фукусиме не покончила с японской промышленность. Но теперь эта проблема создается рукотворно. Японцы ощутят на себе последствия этой жертвы, ведь мы больше не собираемся импортировать японские продукты питания в тех же объемах», - подчеркивает член законодательного совета Гонконга и член Гонконгской федерации профсоюзов Джофи Чан.

Сброс радиоактивной воды санкционирован МАГАТЭ. Но несогласные с этим решением страны заявили, что будут пристально следить за ситуацией и примут решительные меры в случае обнаружения последствий загрязнения океана.