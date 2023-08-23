Samsung Galaxy S24 Ultra получит самые толстые с 2019 года рамки вокруг экрана

В мире смартфонов новый поворот: Samsung Galaxy S24 Ultra, ожидаемый флагман компании, может получить рамки вокруг экрана, которые визуально будут самыми толстыми с 2019 года.

По словам инсайдера, размеры области вокруг дисплея будут следующими: слева и справа — 3,42 мм, сверху и снизу — 3,0 мм. Кроме того, соотношение экрана к корпусу Galaxy S24 Ultra составит всего 88% — это самый низкий показатель для флагманских моделей Samsung с момента выпуска Galaxy S10 в 2019 году.