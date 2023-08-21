Почему космическая гонка разгорелась заново: вопросы и ответы
Последний раз человек ступал на поверхность Луны еще в 1972 году в рамках американской программы «Аполлон 17». После этого спутник Земли десятилетиями не волновал ведущие космические державы мира — но сейчас интерес к лунным миссиям, пожалуй, достиг своего пика. NASA собирается отправить астронавтов в 2025-м по программе «Артемида», Китай рассчитывает совершить аналогичный полет к 2030 году, индийский аппарат Chandrayaan-3 вот-вот должен прилуниться… Но откуда взялся ажиотаж? Журнал Popular Science разобрался в вопросе.
В Интернете можно услышать дискуссии о том, что, мол, космические нации соревнуются за первенство, т.к. оно может стать важным историческим достижением — но это лишь один из факторов. На практике государства больше заинтересованы в природных ресурсах, которые покоятся в недрах планеты. В 2018-м ученые обнаружили залежи льда, сохранившиеся благодаря перманентной тени в полярных кратерах. Именно поэтому США, Китай, Индия и Россия отправляют аппараты в разные районы Южного полюса Луны, где, по идее, должны находиться эти залежи.
Добытую воду можно использовать для производства ракетного топлива и поддержки деятельности лунных баз: это позволит сэкономить на грузовых рейсах с водой от Земли. Правда, космические агентства сами пока точно не знают, как именно они будут использовать лед — сначала до него нужно добраться.
Но, на самом деле, интерес не только в залежах льда. Технологический фундамент для подобных программ кардинально отличается от того, что было в середине XX века, когда США и СССР разрабатывали технологии для первого полета. Если раньше нечто подобное было невероятно дорогим и трудно реализуемым мероприятием, то сейчас на свете существует гораздо больше стран и частных компаний, способных отправить космический аппарат на Луну. К тому же, сам космос стал гораздо более людным: он содержит множество спутников, привязанных к разным экономикам.
Иными словами, теперь в приоритете не технологическая революция, а добыча уже существующих технологий, которые становятся необходимым требованием для экономической независимости и влияния на мировой арене. Нынешняя космическая гонка в целом отличается гораздо большим акцентом на экономику — она не больше не является своеобразной гонкой между сверхдержавами. Например, Китай подогнал свои планы по освоению космоса под показатели экономического развития страны за последние 30 лет.
Но пока нельзя сказать, останется ли космическая гонка мирной. Если приводить параллели с историей, то период золотой лихорадки в конце концов привел к конфликту из-за ценных ресурсов. Когда участники гонки развернут промышленность на Луне, вероятность противоречий возрастет. Договор о космосе 1967 года запрещает государствам предъявлять претензии на территории небесных тел, но разрешает эксплуатацию их ресурсов. И пока непонятно, подпадает ли под это разрешение добыча в коммерческих целях.