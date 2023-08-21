Почему космическая гонка разгорелась заново: вопросы и ответы

Последний раз человек ступал на поверхность Луны еще в 1972 году в рамках американской программы «Аполлон 17». После этого спутник Земли десятилетиями не волновал ведущие космические державы мира — но сейчас интерес к лунным миссиям, пожалуй, достиг своего пика. NASA собирается отправить астронавтов в 2025-м по программе «Артемида», Китай рассчитывает совершить аналогичный полет к 2030 году, индийский аппарат Chandrayaan-3 вот-вот должен прилуниться… Но откуда взялся ажиотаж? Журнал Popular Science разобрался в вопросе.

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В Интернете можно услышать дискуссии о том, что, мол, космические нации соревнуются за первенство, т.к. оно может стать важным историческим достижением — но это лишь один из факторов. На практике государства больше заинтересованы в природных ресурсах, которые покоятся в недрах планеты. В 2018-м ученые обнаружили залежи льда, сохранившиеся благодаря перманентной тени в полярных кратерах. Именно поэтому США, Китай, Индия и Россия отправляют аппараты в разные районы Южного полюса Луны, где, по идее, должны находиться эти залежи.

NASA

Добытую воду можно использовать для производства ракетного топлива и поддержки деятельности лунных баз: это позволит сэкономить на грузовых рейсах с водой от Земли. Правда, космические агентства сами пока точно не знают, как именно они будут использовать лед — сначала до него нужно добраться.

Но, на самом деле, интерес не только в залежах льда. Технологический фундамент для подобных программ кардинально отличается от того, что было в середине XX века, когда США и СССР разрабатывали технологии для первого полета. Если раньше нечто подобное было невероятно дорогим и трудно реализуемым мероприятием, то сейчас на свете существует гораздо больше стран и частных компаний, способных отправить космический аппарат на Луну. К тому же, сам космос стал гораздо более людным: он содержит множество спутников, привязанных к разным экономикам.

Иными словами, теперь в приоритете не технологическая революция, а добыча уже существующих технологий, которые становятся необходимым требованием для экономической независимости и влияния на мировой арене. Нынешняя космическая гонка в целом отличается гораздо большим акцентом на экономику — она не больше не является своеобразной гонкой между сверхдержавами. Например, Китай подогнал свои планы по освоению космоса под показатели экономического развития страны за последние 30 лет.

NASA