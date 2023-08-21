Названа дата презентации cмартфона Realme GT5

Презентация нового Realme GT5 состоится уже в этом месяце.

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Китайская компания объявила, что флагманский смартфон будет официально представлен уже 28 августа в 14:00 по местному времени. Об этом сообщили представители производителя на портале Weibo.

Напомним, что, согласно уже раскрытой информации, новинка получила процессор Snapdragon 8 Gen 2, сверхмощную зарядку на 240 Вт, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти.

Кроме того, разработчики оснастили смартфон дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Также здесь будет камера с основным модулем IMX890 с разрешением 50 МП.