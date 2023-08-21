В Астраханской области нашли захоронения эпохи Хазарского каганата

Российские археологи обнаружили первые хорошо сохранившиеся языческие захоронения при раскопках поселения эпохи Хазарского каганата. Исследования проводятся под Астраханью, сообщает ТАСС.

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В раскопе площадью около 300 кв м были найдены котлованы жилищ, землянок, а также хозяйственные ямы с кувшинами, горшками и осколками костей.

Ученые описали два погребения с артефактами. Первое принадлежало ребенку, второе – женщине. В голове и ногах женского тела были установлены керамические сосуды. На груди сохранилась фибула (застежка). В ногах также нашли металлические изделия, которые сейчас изучаются.

Руководитель Астраханской археологической экспедиции Дамир Соловьев отметил, что на исследуемом участке находятся еще несколько грунтовых погребений. Останкам женщины и ребенка проведут генетическую экспертизу, чтобы выявить возможные родственные связи.

Ученый также отметил, что поселение могло быть островным, люди селились небольшими хуторами. Исследования на объекте продолжаются.

Группа известных хазарских памятников в дельте Волги объединена в Семибугоринский археологический комплекс. В местности у села Бараний Бугор Камызякского района в прошлом году впервые обнаружили часть средневековой крепости.