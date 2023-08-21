«Чандраян-3» передал снимки обратной стороны Луны

Индийский космический аппарат «Чандраян-3» отправил на Землю снимки обратной стороны Луны. Об этом сообщило Индийское космическое агентство (ISRO) на своей странице в X (бывший Twitter).

© Unsplash

Обратную сторону спутника раньше называли «темной стороной Луны», поскольку увидеть ее с Земли невозможно. Это связно с тем, что период вращения Луны вокруг нашей планеты и период ее вращения вокруг своей оси почти совпадают. Первая возможность увидеть вторую половину поверхности спутника у людей появилась ли в середине прошлого века.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Напомним, что «Чандраян-3» состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Его запуск состоялся в начале августа, а выйти на орбиту вокруг Луны ему удалось 6 августа.