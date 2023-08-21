В России зафиксирован всплеск DDoS-атак

Общее количество DDoS-атак на российские компании в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 23%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе специализирующейся на информационной безопасности компании StormWall.

© Газета.Ru

Самый большой рост инцидентов был выявлен в государственном секторе. Эксперты обнаружили, что количество атак на госорганизации выросло на 104% год к году. Также заметный рост атак был выявлен на энергетическую отрасль (63%) и нефтяную сферу (48%). Рост атак на финансовые организации составил 42%, на развлекательную сферу – 38%, на культурные учреждения – 26%, на транспортные компании – 18% и на ретейл – 14%.

При этом самой атакуемой сферой стали финансы – на эту отрасль пришлась самая большая доля инцидентов от общего числа (28%). На втором месте – телекоммуникационные предприятия (21%). Тройку лидеров замкнул госсектор с результатом 16%.