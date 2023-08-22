Загадка гремучих змей: как они гремят хвостами?

Гремучие змеи — пожалуй, один из самых известных видов змей. Они обитают преимущественно в горячем климате, но вряд ли найдется кто-то, кто не знал бы, какой звук издает хвост. Рассказываем, как работает физиология гремучих змей и их хвосты-маракасы.

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Как работают хвосты гремучих змей

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Каждый из почти 60 видов гремучих змей имеет погремок на конце хвоста: именно он издает звук, благодаря которому знамениты эти змеи. Многие думают, что «волшебный» хвост гадюк работает примерно так же, как музыкальные маракасы — но это не совсем правда.

Кончик хвоста гремучей змеи состоит из специальных чешуек, которые сцеплены в подвижные сегменты. Когда рептилия трясет хвостом, чешуйки соударяются и генерируют характерный звук: он становится громче из-за того, что звуковые волны отражаются от стенок внутри кончика хвоста. Само собой, для того, чтобы пользоваться этим механизмом, гремучие змеи имеют три мощных вибрирующих мышцы, которые позволяют им трясти хвостами 50-100 раз в секунду. Это один из самых быстрых случаев сокращения мышц, которые только можно найти в дикой природе — почти такой же быстрый, как скорость крыльев колибри.

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Гремучие змеи могут играть свою «музыку» без отдыха на протяжении пары часов: несмотря на интенсивность физической нагрузки, процесс расходует неожиданно мало энергии. Ученые полагают, что разгадка выносливости гремучих змей кроется в механизме погремка. Вероятно, змеи используют мышцы в качестве своеобразного тормоза, что снижает затраты энергии.

Почему гремучие змеи гремят хвостами

Гремучие змеи — не единственные рептилии своего рода, способны трясти хвостами. Разница лишь в том, что только они имеют погремок на кончике хвоста. И он нужен совсем не для охоты: гремучие змеи полагаются на элемент неожиданности, чтобы выслеживать мелких животных — например, мышей и кроликов.

Погремки выступают инструментами запугивания, которые призваны отвадить потенциальных хищников. Людей, коров, койотов, королевских змей, дорожных бегунов. Характерный гремучей змеи — это предупреждение о том, что, в случае атаки, зачинщику может не поздоровиться. Некоторые специалисты считают, что эта эволюционная адаптация была прямым ответом на поведение бизонов: гиганты не видели и не слышали гремучих змей, пока те не выработали погремки.

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Тем не менее, гремучие змеи не всегда торопятся использовать этот инструмент. Пока угроза находится далеко, змея наверняка предпочтет скрыться или спрятаться в сторонке, прежде чем перейти к предупреждениям. И да, гремучие змеи знают, что их хвост громкий — и поэтому они ползают по земле, слегка приподняв кончик.

Что делать, если гремучая змея гремит хвостом